بوكيتينو: تشيلسي بحاجة إلى النضوج

واصل تشيلسي بدايته السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمته على أرضه 1-صفر أمام أستون فيلا، أمس الأحد، وقال مدربه ماوريسيو بوكيتينو، إن تشيلسي يجب عليه أن ينضج كفريق.
ولم يسجل فريق المدرب الأرجنتيني، الذي كلف النادي اللندني أموالا طائلة في تعاقدات اللاعبين، أي هدف في آخر ثلاث مباريات ويحتل المركز 14 بعد انتصار واحد في ست مباريات في أسوأ بداية للموسم منذ عام 1978.
وقال بوكيتينو: نحن بحاجة إلى النضوج في التعامل كفريق وليس على الصعيد الفردي فقط. في مثل هذه النوعية من المباريات نحن ننافس ونريد الفوز وكرة القدم تدور حول الفوز. لكن عندما يكون معظم اللاعبين صغار السن يحتاجون للتعلم والخبرة وارتكاب الأخطاء. لذلك نشعر بخيبة أمل وهناك الكثير من المواقف مثل هذه.
وأضاف المدرب الأرجنتيني أن الملاك الأميركيين لتشيلسي، الذين أنفقوا ما يقرب من مليار جنيه إسترليني (1.22 مليار دولار) على ضم لاعبين جدد منذ الاستحواذ على النادي العام الماضي، يشعرون بخيبة أمل من النتائج لكنه أضاف أنهم بحاجة إلى دعم الخطة.
ويستضيف تشيلسي يوم الأربعاء المقبل برايتون آند هوف ألبيون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ثم يحل ضيفا على فولهام جاره في غرب لندن بالدوري في الثاني من أكتوبر المقبل.
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