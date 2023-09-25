كلوب: نونيز لاعب شامل

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن المهاجم داروين نونيز قطع شوطا كبيرا بعد أن سجل هدفا في الانتصار 3-1 على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.

ونجح اللاعب البالغ عمره "24 عاما" في تسجيل 12 هدفا وصناعة أربعة أهداف في 35 مباراة بالدوري منذ انضمامه من بنفيكا البرتغالي العام الماضي مقابل 75 مليون يورو (79.85 مليون دولار).

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وبعد معاناة نونيز أمام المرمى في موسمه الأول مع ليفربول، سجل مهاجم أوروغواي ثلاثة أهداف وصنع هدفا في ست مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما سجل نونيز هدفا وصنع آخر في الفوز 3-1 على لاسك في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وقال كلوب: قطع شوطا كبيرا في الأسابيع الماضية. إنه يمثل مصدر خطورة. كان متاحا دائما لنا، وإنه من المهم جدا لنا وجوده معنا الآن، ولست متأكدا من أنها الكلمة الصحيحة، لكنه لاعب كرة شامل‭‭‬‬‬.

وأضاف: العمل الدفاعي الذي يؤديه الآن، ربما يكون هذا هو الفارق الرئيسي. لقد كانت لديه الرغبة باستمرار، لكن التنسيق مع الآخرين كان أقل. الآن يبدو الأمر أفضل كثيرا ووجدنا طريقة يمكننا من خلالها أن نفعل ذلك من حوله.

ولم يخسر ليفربول في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة في ست مباريات.

ويستضيف ليفربول منافسه ليستر سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية ضمن منافسات كأس الرابطة، مساء الأربعاء، ثم يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع، يوم الأحد.