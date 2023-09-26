حارس لايبزيغ يعود إلى الملاعب بعد غيابه لمدة عام كامل

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كشف نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن حارس مرماه بيتر غولاتشي بصدد العودة إلى الملاعب بعد غياب استمر لمدة عام بسبب الإصابة.
ويعود غولاتشي عبر المباراة التي يخوضها لايبزج أمام فريق الدرجة الثانية فيهين فيسبادن الأربعاء في بطولة كأس ألمانيا.
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وقال ماركو روزه المدير الفني لفريق لايبزيغ إن غولاتشي سيشارك في مباراة الدور الأول من بطولة الكأس لكن يانيس بلاسفيتش سيظل الحارس الأساسي للفريق في الوقت الحالي.
ويغيب غولاتشي، القائد السابق لفريق لايبزيغ، عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة الفريق أمام سلتيك الأسكتلندي في الخامس من أكتوبر 2022 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
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