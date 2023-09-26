ميسي يغيب مجدداً.. و"ندوبه" القديمة تثير الخوف

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تمارين فريقه إنتر ميامي قبيل نهائي كأس أميركا المفتوحة لكرة القدم أمام هيوستن دينامو، الأربعاء، في حين تحوم الشكوك حول عودته للملاعب.

ويسعى ميامي للظفر بلقبه الثاني توالياً منذ انضمام ميسي إلى صفوفه هذا الصيف قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، بعد فوزه بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأميركية والمكسيكية الشهر الماضي.

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وغاب ميسي، المتوج بمونديال قطر العام الماضي، عن التعادل أمام أورلاندو سيتي 1-1 الأحد، في حين أكد مواطنه مدرب إنتر جيراردو مارتينو إنه سيتم تقييم حالته "بشكل يومي".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات يعاني ببساطة من الإرهاق بسبب كثافة المباريات منذ انضمامه إلى النادي في يوليو، أو ما إذا كان يعاني من إصابة مقلقة.

وأشار مارتينو إلى "الندوب" القديمة التي تعيق نجم برشلونة الإسباني السابق من دون أن يذكر أي إصابة محددة.

ويعاني ميسي منذ استبداله في الدقيقة 88 خلال مباراة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 بعد تسجيله الهدف الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الفوز على الإكوادور في السابع من سبتمبر.

فغاب عن فوز أبطال العالم في بوليفيا بثلاثية نظيفة بعد خمسة أيام في الجولة الثانية من التصفيات، قبل أن يعود إلى ناديه بعد فترة التوقف الدولي. ولم يشارك مجدداً خلال هزيمة ميامي أمام أتلانتا 2-5 في الدوري في 16 الشهر الحالي، حيث قال مارتينو إنه كان يعاني من إرهاق عضلي.

ويتبقى لميامي، بعد نهائي الكأس، خمس مباريات في الموسم المنتظم للدوري الأميركي في سعيه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، فيستضيف السبت نيويورك سيتي إف سي صاحب المركز التاسع الأخير المؤهل إلى "بلاي أوف" والذي يتقدم بفارق خمس نقاط عن فريق مارتينو.

وأقيمت كأس أميركا المفتوحة لأندية الهواة والمحترفين والتي تُلعب وفق نظام خروج المغلوب، للمرة الاولى في عام 1914 حيث تعتبر أقدم مسابقة كرة قدم في الولايات المتحدة.