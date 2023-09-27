تن هاغ سعيد بأداء لاعبي يونايتد أمام كريستال بالاس

أبدى إيرك تن هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، سعادته بالأداء الذي قدمه الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على كريستال بالاس 3 - صفر مساء الثلاثاء في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفضل أهداف أليخاندرو غارناتشو وكاسيميرو وأنتوني مارسيال.

وقال تن هاغ في تصريحات عقب المباراة نشرها مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي يوم الأربعاء: "إنها ليلة جيدة، كما قلت. وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة. هذا ما كنا نبحث عنه. الروح جيدة دائما، وكان العمل الجماعي حاضرا دائما. يمكنكم أيضا رؤية هذا في المباراة. لقد تقدمنا خطوة إلى الأمام، لا يزال هناك الكثير لنقوم به، لكننا نحرز تقدما.

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وعن الظهور الأول لسفيان أمرابط، قال تن هاغ : إنه لاعب إذا احتاجه الفريق، فسوف يلعب في أي مركز. فور مشاركته ساهم مع الفريق. هو يمتلك الجودة الكافية. لديه كل ما يحتاجه ليساهم مع الفريق. هو يجلب الكثير من الطاقة والديناميكية حينما يشارك.

وعن أداء كاسيميرو، قال مدرب مانشستر يونايتد :تعرفون صفاته ، وهو يضيف الكثير للفريق. لطالما كانت ضرباته الرأسية تشكل تهديدا.