جيرونا يواصل بدايته الاستثنائية في مرمى فياريال

واصل جيرونا بدايته الاستثنائية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، واعتلى قمة جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - 1 على مضيفه فياريال يوم الأربعاء في المرحلة السابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل أتلتيك بلباو 2 - 2 مع ضيفه خيتافي.

وعلى ملعب (لاسيراميكا)، افتتح دانيال باريخو التسجيل لمصلحة فياريال في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض جيرونا سريعا، بعدما أحرز هدفين بواسطة أرتيم دوفبيك وإريك غارسيا في الدقيقتين 56 و61 على الترتيب.

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وبذلك، ارتفع رصيد جيرونا، الذي حقق فوزه السادس هذا الموسم مقابل تعادل وحيد، إلى 19 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد، قبل مباراتهما المرتقبة الأسبوع القادم في المرحلة المقبلة للبطولة.

في المقابل، توقف رصيد فياريال، الذي نال خسارته الرابعة مقابل انتصارين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.