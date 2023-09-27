رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر لم تطلب استضافة نسخة 2027

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أكد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الأربعاء، أن مصر لم تطلب التقدم باستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 والتي ذهبت استضافتها إلى كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وقال موتسيبي في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: لم تتقدم مصر بأي طلب لاستضافة نسخة 2027 ولا أي بطلوة، ولهذا قرر المكتب التنفيذي التصويت لمصلحة ملف كينيا وأوغندا وتنزانيا.
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وواصل: الجمعية العمومية في الاتحاد الإفريقي اتفقت على دعم ملف المغرب المشترك مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030.
وتقام النسخة المقبلة من البطولة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا.
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