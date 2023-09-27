ريال مدريد يعود للانتصارات بنقاط لاس بالماس

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه لاس بالماس يوم الأربعاء، في المرحلة السابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، إلى 18 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد لاس بالماس، الذي نال خسارته الرابعة في المسابقة مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

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وافتتح الريال التسجيل عن طريق براهيم دياز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وبذلك، تمكن ريال مدريد من مصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل من خسارة الفريق القاسية 1 - 3 أمام مضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي، في المرحلة الماضية للبطولة.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب (سانتياجو برنابيو)، عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي شارك كبديل في الشوط الثاني من عمر اللقاء، بينما تعرض النمساوي ديفيد ألابا لإصابة اضطرته لمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

وبدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب الريال، المدعم بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور، حيث استحوذ نجومه على الكرة في ظل تراجع لاعبي لاس بالماس للدفاع.

وسنحت أول فرصة للريال من أجل هز الشباك في الدقيقة السادسة، عندما أرسل براهيم دياز تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن إلى رودريغو، الذي هيأ الكرة لنفسه بمهارة، وسدد من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، لكنه وضع الكرة في منتصف المرمى، ليتصدى لها ألفارو فالز، حارس مرمى لاس بالماس، قبل أن يبعدها الدفاع عن المنطقة الخطرة.

أسرع الريال من إيقاعه، وسيطر تماما على مجريات اللقاء، وأضاع خوسيلو فرصة رائعة في الدقيقة 19، حيث تسلم كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليسدد مباشرة وهو بمواجهة المرمى مباشرة، لكن فالز أبعد الكرة قبل أن يحتسب حكم المباراة تسلل على مهاجم الريال.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى أهدر خوسيلو أيضا فرصة مؤكدة للفريق الملكي، حينما تلقى تمريرة عرضية من أنطونيو رودريغر من الناحية اليمنى، ليروض الكرة لنفسه، لكنه سدد برعونة ليبعدها فالز لركنية لم تستغل.

وواصل فالز تألقه في اللقاء، بعدما تصدى لتسديدة من على يمين منطقة الجزاء بواسطة ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 22، قبل أن يهدر ابراهيم دياز فرصة أخرى محققة للفريق الأبيض في الدقيقة 24، حيث تلقى تمريرة أمامية لينفرد على إثرها بالمرمى، لكن الكرة طالت منه، ليخرج حارس لاس بالماس من مرماه ويبعد الكرة من أمامه في الوقت المناسب.

وسدد فيرلان ميندي من على يسار منطقة الجزاء في الدقيقة 28، غير أن الكرة علت العارضة بقليل ، فيما سدد زميله أوريلين تشواميني من خارج المنطقة في الدقيقة 30 اصطدمت في دفاع لاس بالماس.

وواصل الريال مسلسل إهدار الفرص، حيث تلقى رودريغو تمريرة داخل المنطقة من ناتشو في الدقيقة 32، لكنه سدد دون تركيز لتصطدم الكرة في الدفاع وتخرج لركنية لم تسفر عن شيء، ليعقبها بدقيقة واحدة فرصة أخرى انتهت بتسديدة من ناتشو وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، لكن فالز كان لها بالمرصاد.

وسدد خوسيلو من على يسار المنطقة في الدقيقة 34، لكن فالز كان في الموعد، فيما أضاع فيديريكو فالفيردي فرصة جديدة في الدقيقة 40، حيث تلقى تمريرة خاطئة من حارس الفريق الأصفر، ليسدد من خارج المنطقة، لكن الكرة ذهبت ضعيفة، ليمسكها فالز بسهولة.

وعاد فالز للتألق مجددا، بعدما تصدى لانفراد تام من خوسيلو 43، مبعدا الكرة لركنية لم تثمر عن أي جديد، ليعود اللاعب ذاته ويسدد من جديد من داخل المنطقة، لكن فالز تصدى لها بقدمه.

وأطلق تشواميني تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكنها ارتطمت في الدفاع لتخرج لركنية، قبل أن ينهي أصحاب الأرض حالة سوء الحظ، عقب تسجيل دياز هدفا للفريق الأبيض في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

وتلقى دياز تمريرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى بواسطة لوكاس فاسكيز، ليسدد من داخل المنطقة في حراسة الدفاع، واضعا الكرة على يمين فالز، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه، لينتهي الشوط بتقدم الريال بهدف نظيف.

تخلى لاس بالماس عن حذره الدفاعي مع انطلاق الشوط الثاني، وسدد منير الحدادي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 48، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع.

ومن أول هجمة للريال في هذا الشوط، أضاف خوسيلو الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 54.

وتابع خوسيلو تمريرة عرضية متقنة من الجانب الأيسر بواسطة رودريغو، ليسدد ضربة رأس رائعة، واضعا الكرة على يسار فالز، الذي لم يتحرك للتصدي لها، وتعانق الشباك.

هدأ إيقاع ريال مدريد، ونزل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بدلا من براهيم دياز، وسط تحية حارة من الجماهير في مدرجات ملعب (سانتياجو برنابيو) في الدقيقة 57، التي شهدت تبديلا آخر بنزول داني سيبايوس بدلا من خوسيلو.

حاول لاعبو لاس بالماس تقليص الفارق من خلال بعض الهجمات التي نفذت على استحياء، فيما مرر إدواردو كامافينغا كرة بينية لرودريغو، الذي وجه نفسه منفردا بالمرمى، لكنه سدد دون تركيز، ليتصدى لها فالز، قبل أن يشير حكم المباراة لتسلل الجناح البرازيلي.

في المقابل، أطلق جوناثان فييرا قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 72، أمسكها كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى الريال، أعقبها تسديدة مماثلة من كيريان رودريغيز في الدقيقة 74، وصلت لأحضان حارس الفريق المضيف.

استشعر الريال الحرج، ونشط هجوميا من جديد، حيث سدد تشواميني كرة زاحفة من على حدود المنطقة في الدقيقة 76، مرت بجوار القائم الأيمن.

ومرت الدقائق الأخيرة هادئة بين الفريقين، حيث لم تشهد أي خطورة على المرميين، لينتهي اللقاء، بفوز ثمين ومستحق للريال، الذي عاد لطريق الانتصارات في البطولة.