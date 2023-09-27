مهاجم دورتموند: فقدان الدوري أسوأ من إصابتي بـ"السرطان"

أكد سيبستيان هالر مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، أن فقدان فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم في اليوم الأخير من منافسات الموسم الماضي، كانت أسوأ بالنسبة له من تشخيص إصابته بمرض السرطان.

وقال هالر في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" في عددها الصادر يوم الأربعاء :الأمر كان كذلك حقا: ضياع اللقب سبب لي ألما أكثر من الذي تسبب فيه تشخيص إصابتي بالسرطان في ذلك الوقت.

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وتم تشخيص هالر بسرطان الخصية في يوليو 2022 عقب الانضمام إلى دورتموند قادما من أياكس الهولندي.

واحتاج هالر الخضوع لعملية جراحية وتلقي العلاج الكيميائي قبل أن يعود إلى الملاعب في يناير الماضي حيث سجل ظهوره الأول مع دورتموند.

وكان بوروسيا دورتموند قاب قوسين أو أدنى من انتزاع لقب الدوري، لكنه فقد الفرصة خلال المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة عندما تعادل مع ماينز 2 - 2 تزامنا مع فوز بايرن على كولون 2 - 1 ليحرز بايرن اللقب للموسم الحادي عشر على التوالي.