ميلان يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على كالياري

قلب ميلان تأخره بهدف إلى فوز 3 - 1 على كالياري يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم كالياري في الدقيقة 29 عن طريق زيتو لوفومبو، قبل أن يدرك ميلان التعادل عبر نواه أوكافور في الدقيقة 40.

مادة اعلانية

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل فيكايو توموري الهدف الثاني لميلان، قبل أن يختتم روبن لوفتس تشيك الثلاثية في الدقيقة 60.

ورفع ميلان، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي والخامس في الموسم، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المتصدر إنتر ميلان والذي يلعب في وقت لاحق من يوم الأربعاء مع ضيفه ساسولو. على الجانب الآخر، تجمد رصيد كالياري عند نقطتين في المركز العشرين والأخير.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز أتالانتا على مضيفه هيلاس فيرونا 1 - صفر. وسجل تيون كووبمينرز هدف المباراة الوحيد لأتالانتا في الدقيقة 13.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فيرونا عند سبع نقاط في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، فاز إمبولي على ضيفه ساليرنيتانا 1 - صفر. وسجل توماسو بالدانزي هدف المباراة الوحيد لإمبولي في الدقيقة 34.

وحقق إمبولي أول فوز له هذا الموسم، ليحتل المركز التاسع عشر(قبل الأخير) برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف فقط خلف ساليرنيتانا صاحب المركز الثامن عشر.