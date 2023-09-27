نابولي يسخر من أوسيمين عبر "تيك توك".. واللاعب يهدد

احتفظ فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم بحق "اتخاذ إجراء قانوني" ضد ناديه، بعد أن نشر الفريق مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، يبدو أنه يحمل سخرية من اللاعب.

ويأتي ذلك بعد أن ساعد أوسيمين الفريق في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى خلال أكثر من ثلاثة عقود.

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ورغم أن أوسيمين لعب دورا بارزا في صفوف نابولي وسجل للفريق 31 هدفا في كل المسابقات، كان مستهدفا في مقطع فيديو غريب، جرى حذفه، بعد أن نشر على الحساب الرسمي لنادي نابولي على منصة "تيك توك".

وأصدر روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين، بيانا حول الأمر مساء الثلاثاء عبر "إكس" قال فيه: ما حدث اليوم على الحساب الرسمي لنابولي على منصة تيك توك ليس مقبولا. تم نشر مقطع فيديو يسخر من فيكتور ثم جرى حذفه، لكن متأخرا.

وأضاف: الحقيقة أن هذا يسبب ضررا كبيرا للاعب ويضيف إلى معاناته من المعاملة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة من محاكمات إعلامية وأخبار كاذبة نحتفظ بحق اتخاذ إجراء قانوني وأي مبادرة ممكنة لحماية فيكتور.

وكان الفيديو قد تضمن مقطعا لإهدار المهاجم ضربة جزاء في مباراة الفريق أمام بولونيا يوم الأحد الماضي، وتضمن صوتا غريبا ومتسارعا، ونشر الفيديو بعد حالة من التوتر بدت بين أوسيمين ورودي غارسيا المدير الفني لنابولي، خلال المباراة.

وبدا المهاجم النيجيري البالغ من العمر 24 عاما يوجه كلمات توبيخ لغارسيا لدى تبديله قبل أربع دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.



وينتهي العقد الحالي لأوسيمين مع نادي الجنوب الإيطالي صيف 2025.