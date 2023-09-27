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يوفنتوس
يوفنتوس يملك 13 نقطة في المركز الثاني

يوفنتوس يقفز للوصافة بنقاط ليتشي

روما - د ب أ
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استعاد يوفنتوس إتزانه في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه ليتشي بهدف البولندي أركاديوش ميليك يوم الثلاثاء في المرحلة السادسة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه ميليك، الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة 57، بينما أنهى ليتشي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد كابا في الثواني الأخيرة للمباراة.

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ورفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر، وتوقف رصيد ليتشي عند 11 نقطة في المركز الرابع.

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