يونايتد يعبر إلى ثمن نهائي كأس الرابطة

تأهل مانشستر يونايتد حامل اللقب إلى دور الستة عشر لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 3 -صفر يوم الثلاثاء في الدور الثالث.

وعلى ملعب أولد ترافورد ، حسم مانشستر يونايتد فوزه على كريستال بالاس بهدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني ليقطع خطوة للأمام في حملة الدفاع عن اللقب.

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وتقدم الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو بهدف لمانشستر في الدقيقة 21 وبعدها بست دقائق أضاف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني وتكفل الفرنسي أنتوني مارسيال بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 55.