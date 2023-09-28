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ليفربول صلاح
صلاح ترك تشيلسي وأصبح أسطورة في ليفربول

نجم سابق يحذر تشيلسي: لاعبكم سيتحول إلى صلاح "جديد"

العربية.نت
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حذر الاسكتلندي بات نيفين نجم تشيلسي السابق في الثمانينيات الميلادية ناديه من التخلي عن الأوكراني ميخايلو مودريك من التحول إلى محمد صلاح جديد، بعدما ظهر الأول بشكل مخيب للآمال منذ انتقاله إلى الفريق في يناير الماضي.

وضم تشيلسي في يناير الماضي اللاعب الأوكراني مقابل 88 مليون جنيه إسترليني قادماً من مواطنه شاختار دونيتسك، لكنه ظهر بشكل مخيب للآمال حتى الآن، إذ فشل في تسجيل أي هدف خلال 23 مباراة لعبها مع الفريق الآن.

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وقال نيفين الفائز ببطولتين مع تشيلسي في تصريحات نقلتها "إكسبرس" البريطانية يوم الخميس: مودريك لاعب رائع للغاية، ولا عجب أن يكون أرسنال أحد الباحثين عنه قبل انتقاله إلى تشيلسي، إنه سريع ومهاري.


وواصل: واجه مشاكل كثيرة عندما حضر إلى تشيلسي، شاب أوكراني جاء بلد جديد، بمبلغ ضخم ما جعل الضغوطات تلقى على كاهله، كذلك أن الفريق لم يلعب بشكل جيد.

وأتبع الدولي الاسكتلندي السابق: تشيلسي يعرف تماماً أنه إذا ترك مودريك يرحل فإنه قد يكون نجماً في مكان آخر، والنادي مر بتلك التجارب مثلما فعل مع محمد صلاح الذي تركه وفي وقت قصير منذ اتخاذ ذلك القرار أصبح نجماً عالمياً.

وباع تشيلسي عقد محمد صلاح في 2016 إلى روما الإيطالي، وبعد عام واحد عاد إلى إنجلترا عبر بوابة ليفربول ليصبح خامس هدافي النادي عبر التاريخ.

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