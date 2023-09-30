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الهدف الثالث

نابولي يهزم ليتشي برباعية

روما - د ب أ
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فاز فريق نابولي على مضيفه ليتشي 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى نابولي الشوط الأول متقدما بهدف سجله ليو أوستيغارد في الدقيقة 16.

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وفي الشوط الثاني، سجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 51، وأضاف جيانلوكا غايتانو الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 88، قبل أن يختتم ماتيو بوليتانو أهداف نابولي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع نابولي، حامل اللقب، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليتشي عند 11 نقطة في المركز السابع.

وأصبح هذا الانتصار هو الثاني على التوالي والرابع هذا الموسم لنابولي، الذي تعادل في مباراتين وخسر في مباراة.

في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي الثانية لفريق ليتشي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

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