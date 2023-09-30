هدف راموس العكسي يهدي برشلونة الصدارة مؤقتاً

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فاز برشلونة على ضيفه إشبيلية 1 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل سيرخيو راموس، نجم المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق، ولاعب إشبيلية الحالي، هدف المباراة الوحيد لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 75.
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وجاء الهدف بعد متابعة خاطئة من جانب راموس لضربة رأس من لامين يامال على الجهة اليمنى، ليضع المدافع المخضرم الكرة في شباك فريقه.
ورفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.
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