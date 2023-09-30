وولفرهامبتون يصعق سيتي ويعرضه للهزيمة الأولى

وضع وولفرهامبتون واندررز المتعثر جدا لبداية مانشستر سيتي المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما فاز 2-1 على حامل اللقب يوم السبت.

وهز روبن دياز شباك فريقه سيتي بالخطأ بعد تمريرة من بيدرو نيتو العرضية في الدقيقة 13.

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لكن سيتي، الذي جلس مدربه بيب غوارديولا في المدرجات بسبب الإيقاف، أدرك التعادل من ركلة حرة رائعة من خوليان ألفاريز في الدقيقة 58.

وبعد ذلك بثماني دقائق أعاد هوانغ هي-تشان التقدم لولفرهامبتون من مدى قريب ليكبد سيتي الهزيمة الثانية على التوالي بعد خروجه من كأس الأندية الإنجليزية المحترفة بخسارته أمام نيوكاسل يونايتد الأسبوع الماضي.

وتوقف رصيد سيتي عند 18 نقطة لكنه ربما يفقد الصدارة لو فاز ليفربول، الذي يملك 16 نقطة، على مضيفه توتنهام هوتسبير في وقت لاحق من اليوم. وقفز ولفرهامبتون إلى المركز 13 بسبع نقاط.