وولفرهامبتون يصعق سيتي ويعرضه للهزيمة الأولى

وضع وولفرهامبتون واندررز المتعثر جدا لبداية مانشستر سيتي المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما فاز 2-1 على حامل اللقب يوم السبت.
وهز روبن دياز شباك فريقه سيتي بالخطأ بعد تمريرة من بيدرو نيتو العرضية في الدقيقة 13.
لكن سيتي، الذي جلس مدربه بيب غوارديولا في المدرجات بسبب الإيقاف، أدرك التعادل من ركلة حرة رائعة من خوليان ألفاريز في الدقيقة 58.
وبعد ذلك بثماني دقائق أعاد هوانغ هي-تشان التقدم لولفرهامبتون من مدى قريب ليكبد سيتي الهزيمة الثانية على التوالي بعد خروجه من كأس الأندية الإنجليزية المحترفة بخسارته أمام نيوكاسل يونايتد الأسبوع الماضي.
وتوقف رصيد سيتي عند 18 نقطة لكنه ربما يفقد الصدارة لو فاز ليفربول، الذي يملك 16 نقطة، على مضيفه توتنهام هوتسبير في وقت لاحق من اليوم. وقفز ولفرهامبتون إلى المركز 13 بسبع نقاط.
-
وولفرهامبتون غاضب من عدم احتساب ركلة جزاء أمام يونايتداستشاط وولفرهامبتون واندرارز غضبا لعدم احتساب ركلة جزاء للفريق خلال خسارته 1-صفر أمام مضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ... رياضة عالمية
-
مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع لاعب وولفرهامبتون نونيزتوصّل نادي مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا يوم الأربعاء إلى اتفاق شفهي مع ووولفرهامبتون لضم لاعب وسطه الدولي البرتغالي ماتيوس نونيز، حسب ما أفادت ... رياضة عالمية
-
مانشستر سيتي يتعاقد مع البرتغالي نونيز من وولفرهامبتونأعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون واندرارز لمدة خمس ... رياضة