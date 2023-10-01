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بيلينغهام
فرحة الهدف الثالث

الريال يستعيد الصدارة بثلاثية نظيفة على جيرونا

جيرونا - رويترز
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أحبط ريال مدريد منافسه على القمة جيرونا وهزمه 3-صفر خارج أرضه ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بأهداف خوسيلو وأوريلين تشواميني وجود بيلينغهام يوم السبت.

ورفع ريال رصيده إلى 21 نقطة من ثماني مباريات بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الذي تفوق على ضيفه إشبيلية 1-صفر يوم الجمعة، فيما تراجع جيرونا للمركز الثالث.

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تقدم ريال في الدقيقة 17 عبر خوسيلو من متابعة بسيطة لتمريرة بيلينغهام العرضية بوجه القدم الخارجي.

وبعد أربع دقائق ضاعف تشواميني النتيجة من ضربة رأس بعد أن أفلت من الرقابة خلال ركلة ركنية.

واكتمل الانتصار في الدقيقة 71 حين وصلت كرة خوسيلو المرتفعة إلى بيلينغهام ليسجل هدفه السابع بجميع المسابقات مع ريال.

وفي لحظة جنون من ناتشو بالوقت بدل الضائع تدخل بعنف ضد بورتو ليحصل على بطاقة حمراء بعد مراجعة الفيديو.

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