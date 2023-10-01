إنتر يستعيد الصدارة بـ "سوبر هاتريك" لاوتارو على سالرينتانا

استعاد فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه ساليرنيتانا 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة من المسابقة، والتي شهدت فوز نابولي على ليتشي 4 - صفر، وميلان على لاتسيو 2 - صفر.
ولم يتمكن الفريقان من تسجيل الأهداف في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، تقمص لاوتارو مارتينيز دور البطولة لإنتر ميلان وسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 62 و78 و85 من ركلة جزاء و89.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 18 نقطة ليستعيد صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام ميلان، فيما توقف رصيد ساليرنيتانا عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
وأصبح هذا الفوز هو السادس لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة واحدة.
في المقابل، تلقى ساليرنيتانا هزيمته الرابعة هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات، علما بأنه لم يحقق أي انتصار حتى الآن.
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