ميلان يواصل النتائج الإيجابية بنقاط لاتسيو

انتزع فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت عقب فوزه على ضيفه لاتسيو 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت فوز نابولي على ليتشي 4 - صفر.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

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وفي الشوط الثاني، تمكن ميلان من تسجيل هدفين عن طريق كريستيان بوليسيتش ونوا أوكافور في الدقيقتين 60 و88.

ورفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام إنتر ميلان، الذي يواجهساليرنيتانا في وقت لاحق من اليوم، في المقابل توقف رصيد لاتسيو عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وأصبح هذا الفوز هو السادس لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة واحدة، في المقابل باتت هذه الخسارة هي الرابعة للاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.