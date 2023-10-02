بايرن يحسم قرار التعاقد مع بواتينغ خلال أيام

أكد كريستوف فروند مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ أن النادي يعتزم حسم قراره خلال الأيام المقبلة بشأن التعاقد مجددا مع جيروم بواتينغ لتعزيز دفاع الفريق.

ولعب بواتينغ (35 عاماً) ضمن صفوف بايرن ميونخ بين عامي 2011 و2021 وتوج مع الفريق بكل المسابقات، وقد فاز معه بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في كل من عامي 2013 و2020 .

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ولا يرتبط بواتينغ، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، بأي عقد منذ الرحيل عن ليون الفرنسي الذي قضى عامين بين صفوفه.

وبدأ جيروم المشاركة في تدريبات بايرن ميونخ أمس الأحد، ويمكن التعاقد معه خارج سوق الانتقالات نظرا لأنه لاعب لا يرتبط بأي عقد حاليا.

وقال فروند قبل توجه بايرن ميونخ إلى الدنمارك لخوض المباراة المرتقبة أمام كوبنهاغن الدنماركي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، إن هدف النادي هو اتخاذ قرار سريع، وأضاف :"سنتحدث مجددا ونرى أي قرار هو الأفضل لكل الأطراف، سنضمه بشكل فوري ولن ننتظر وقت طويل. أعتقد أن قرارا سيصدر قبل نهاية الأسبوع .