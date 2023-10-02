تن هاغ: مشاركة أنتوني أمام غلطة سراي واردة

أكد إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، أن الجناح البرازيلي أنتوني قد يعود للعب مع الفريق أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.
ولم يشارك اللاعب البالغ عمره 23 عاما منذ الأسبوع الأول من سبتمبر وخرج من تشكيلة البرازيل قبل مباراتين بتصفيات كأس العالم وسط خضوعه لتحقيقات من الشرطة في مزاعم بالاعتداء على صديقته السابقة. ونفى أنتوني ارتكاب أي خطأ.
وكان مانشستر يونايتد قد أعلن الأسبوع الماضي أن أنتوني سيعود للمران، بعدما سمح النادي للاعبه البرازيلي قبلها بالغياب لفترة.
وقال تن هاغ للصحفيين قبل مواجهة غلطة سراي بطل تركيا: سنأخذ مشاركة أنتوني في الاعتبار. شارك بالأمس في مرانه الجماعي الأول مع الفريق. سنخوض مرانا نهائيا ثم سنتخذ القرار.
وأكد المدرب الهولندي أيضا أن مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز سيخضع لجراحة في القدم، وسيضطر للغياب لفترة أطول بعدما تفاقمت الإصابة التي تعرض لها في أبريل.
وسيخوض يونايتد مباراة غلطة سراي بعد الخسارة 1-صفر أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي يوم السبت، ليتراجع بذلك إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، إذ تلقى الهزيمة الرابعة ليعاني من أسوأ بداية لموسم في دوري الأضواء منذ 1989-1990.
ورغم هذه المعاناة، قال تن هاغ إن فريقه يمضي قدما، وأضاف: هناك الكثير من الإيجابيات، لكن في نهاية اليوم، فالأمر يتعلق بالنتائج ونحن لم نحققها.
ويتذيل يونايتد المجموعة الأولى في دوري الأبطال عقب الخسارة 4-3 أمام بايرن ميونخ في الجولة الافتتاحية الشهر الماضي
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