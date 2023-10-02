راؤول يرفض تدريب شالكه الألماني

رفض راؤول غونزاليس، النجم السابق للمنتخب الإسباني وفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تدريب شالكه الألماني، الذي لعب له في آخر سنوات مسيرته الاحترافية.
وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية عبر موقعها على الإنترنت يوم الاثنين أن راؤول (46 عاماً) ضمن قائمة المرشحين لتدريب شالكه وأن اتصالات أجريت بالمقربين له لمعرفة مدى استعداده لتولي المهمة لكنه رفض العرض، إذ لا يرى الوقت مناسباً.
ويتولى راؤول تدريب فريق الرديف بنادي ريال مدريد الذي انضم إليه في عمر صغير ثم شارك مع الفريق الأول في 741 مباراة بين عامي 1994 و2010، وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ولقب الدوري الإسباني ست مرات.
وبعدها لعب راؤول لمدة عامين ضمن صفوف شالكه، بين 2010 و2012 وكان يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير.
وهبط شالكه إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي، وأعلن قبل أيام الاستغناء عن خدمات مديره الفني توماس ريس بعد البداية المتواضعة للفريق في الموسم الحالي بدوري الدرجة الثانية.
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