رينجرز يقيل مدربه بيل بعد تراجع النتائج

أعلن رينجرز المنافس في الدوري الأسكتلندي الممتاز مساء الأحد الانفصال عن مدربه مايكل بيل بعد تحقيق نتائج أقل من التوقعات هذا الموسم.

وخسر رينجرز 3-1 على أرضه أمام أبردين يوم السبت ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري بعد ثلاث هزائم في أول سبع مباريات. ويتأخر بالفعل بفارق سبع نقاط عن سيلتيك المتصدر.

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وتعرض رينجرز لهزيمة ساحقة 7-3 في مباراتي الذهاب والعودة أمام آيندهوفن الهولندي في تصفيات دوري أبطال أوروبا ليتراجع للدوري الأوروبي.

وقال رينجرز : وصلنا للقرار يوم الأحد بإنهاء عقد المدرب بيل وكذلك عقود المدربين المساعدين نيل بانفيلد وداميان ماثيو وهاري وأتلينغ وجاك آدي، بينما سيتولى لاعب الوسط السابق ستيفن ديفيز تدريب الفريق بشكل مؤقت. وأضاف رئيس النادي جون بينيت: من الواضح أن النتائج جاءت أقل بكثير من توقعات مجلس الإدارة ومايكل ومشجعينا.



وعاد بيل (43 عاما) إلى قيادة رينجرز في نوفمبر الماضي عقب إقالة الهولندي جيوفاني فان برونكهورست بعد أن كان جزءا من الجهاز الفني للمدرب السابق ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي الحالي.