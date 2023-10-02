مدرب نوتنغهام ينضم إلى منتقدي حكام الدوري الإنجليزي

يعتد ستيف كوبر مدرب نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن حكام البطولة فشلوا في إصدار القرارات الصحيحة من جديد يوم الأحد بينما تستمر الانتقادات الموجهة إلى اللجنة بعد عدد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل مؤخرا.



واستبدلت لجنة الحكام في إنجلترا الحكمين دارين إنغلاند ودان كوك في مباراتين بالجولة الحالية من الدوري الممتاز بعد أن كانا مسؤولين عن حكم الفيديو المساعد في المباراة التي فاز فيها توتنهام على ليفربول 2-1 السبت الماضي وبعدما أقرت اللجنة بحدوث "خطأ كبير" من جانب حكم الفيديو المساعد.



وقال ليفربول إن خطأ حكم الفيديو المساعد الذي أدى لإلغاء هدف لاعبه لويس دياز "قوض النزاهة الرياضية".



ومع استمرار التركيز على القرارات التحكيمية، عبر كوبر عن غضبه لطرد لاعبه موسى نياكاتي في تعادل فريقه أمام برنتفورد يوم الأحد، إذ قال: بما أنها كانت المباراة الوحيدة المقررة في الدوري الممتاز في هذا اليوم فإن لجنة الحكام كانت بحاجة إلى تجنب أي شائبة في هذا اليوم لكن العكس هو ما حدث.



وأضاف: كلنا نتمنى أن يكون الحكام في الوضع المناسب وأن نساعدهم لكن عليهم مساعدة أنفسهم. آخر ما يحتاجه الحكام هو حدوث جدل حول القرارات التحكيمية.

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