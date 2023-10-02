طرح 1.2 مليون تذكرة لمباريات "يورو 2024"َ

تنطلق يوم الثلاثاء عمليات بيع تذاكر بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقررة في إذ سيتم طرح دفعة أولى قدرها 1.2 مليون تذكرة للبيع.
وتتراوح أسعار التذاكر بين 30 يورو وهو أقل سعر لتذكرة لمباريات دور المجموعات وألفي يورو، وهو سعر التذكرة المميزة للمباراة النهائية.
ويمكن لكل مشجع طلب نحو أربع تذاكر خلال المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر التي تستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، وبعدها ستجرى قرعة، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الطلب عدد التذاكر المطروحة.
وستجرى مرحلة أخرى من عملية بيع التذاكر بعد قرعة دور المجموعات المقررة في الثاني من ديسمبر المقبل في هامبورغ.
وحتى الآن، جرى فقط تحديد مواعيد وأماكن المباريات الثلاث في دور المجموعات للمنتخب الألماني، المتأهل مباشرة للبطولة باعتباره ممثل الدولة المستضيفة.
وسيتاح إجمالي 2.2 مليون تذكرة للجماهير لحضور مباريات البطولة المقررة في يونيو ويوليو 2024 في عشر مدن ألمانية بمشاركة 24 منتخبا، وستشهد إجمالي 51 مباراة.
-
يورو 2024.. الافتتاح في ميونخ والختام ببرلينأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الثلاثاء، أن مباراة الافتتاح يوم 14 يونيو في ميونخ، بينما ستقام المباراة النهائية ليورو 2024 على الاستاد ... رياضة عالمية
-
فليك يعتمد على الشباب استعداداً لمونديال 2022 ويورو 2024يملك هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم 6 لاعبين شباب، يريدون أن يكونوا جزءا من الفريق الذي يستعد للمشاركة في مباريات كأس العالم 2022 ... رياضة عالمية
-
ألمانيا تتفوق على تركيا وتفوز بتنظيم "يورو 2024"فازت ألمانيا، الخميس، بحق استضافة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بعد أن تفوق ملفها لطلب استضافة البطولة على نظيره التركي، في ... رياضة عالمية