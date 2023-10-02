طرح 1.2 مليون تذكرة لمباريات "يورو 2024"َ

تنطلق يوم الثلاثاء عمليات بيع تذاكر بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقررة في إذ سيتم طرح دفعة أولى قدرها 1.2 مليون تذكرة للبيع.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 30 يورو وهو أقل سعر لتذكرة لمباريات دور المجموعات وألفي يورو، وهو سعر التذكرة المميزة للمباراة النهائية.

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ويمكن لكل مشجع طلب نحو أربع تذاكر خلال المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر التي تستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، وبعدها ستجرى قرعة، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الطلب عدد التذاكر المطروحة.

وستجرى مرحلة أخرى من عملية بيع التذاكر بعد قرعة دور المجموعات المقررة في الثاني من ديسمبر المقبل في هامبورغ.

وحتى الآن، جرى فقط تحديد مواعيد وأماكن المباريات الثلاث في دور المجموعات للمنتخب الألماني، المتأهل مباشرة للبطولة باعتباره ممثل الدولة المستضيفة.

وسيتاح إجمالي 2.2 مليون تذكرة للجماهير لحضور مباريات البطولة المقررة في يونيو ويوليو 2024 في عشر مدن ألمانية بمشاركة 24 منتخبا، وستشهد إجمالي 51 مباراة.