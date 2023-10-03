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ليفربول
الحكم المساعد ألغى هدفاً صحيحاً لليفربول

استبعاد الحكمين المسؤولين عن "فضيحة" هدف ليفربول

لندن - رويترز
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لن يشارك الحكمان المسؤولان عن الخطأ الذي حرم ليفربول من هدف صحيح في خسارته، السبت الماضي، 2-1 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في إدارة أي مباريات في الجولة المقبلة من البطولة مطلع الأسبوع القادم.

وأقرت لجنة الحكام بصحة هدف لويس دياز وخطأ مسؤولي حكم الفيديو المساعد في عدم احتساب الهدف لفريق ليفربول.

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وأعلنت لجنة الحكام الأحد الماضي استبعاد المسؤولين دارين إنغلاند ودان كوك من إدارة مبارياتهما يومي الأحد والاثنين الماضيين عقب الجدل الذي سببه إلغاء الهدف كما لم تتضمن قائمة مسؤولي مباريات الجولة المقبلة اسميهما أيضا.

وأصدر ليفربول بيانا يوم الأحد قال فيه إنه من الواضح أن قواعد اللعبة لم تطبق بشكل صحيح وهو ما قوض النزاهة الرياضية. وأضاف أنه سيبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المشكلة.

وفي المقابل، اختير سايمون هوبر حكم الساحة في مباراة ليفربول والحكم الرابع مايكل أوليفر للمشاركة في إدارة مباريات الجولة القادمة.

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