إيقاف ناتشو 3 مباريات.. وغيابه عن الكلاسيكو

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سيغيب ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد عن صفوف فريقه في ثلاث مباريات في الدوري الاسباني لكرة القدم أبرزها الكلاسيكو أمام برشلونة، وذلك إثر طرده خلال الفوز على جيرونا 3-0 السبت.
وطرد ناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة بعد تدخل عنيف على بورتو على مستوى الكاحل وقد خرج الاخير على حمالة ونقل إلى المستشفى ويعاني حاليا من رضوض قوية في ساقه اليمنى.
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وقدم ناتشو اعتذاره إلى بورتو من خلال نشر بيان له على "إنستغرام: أود التقدم باعتذاري الى بورتو لهذه الحركة غير المقصودة خلال المباراة. اليوم كما على مدى مسيرتي لم يكن في نيتي الحاق الإصابة بأحد. آمل ان تتعافى جيدا وبسرعة.
وسيغيب ناتشو عن مباريات فريقه ضد أوساسونا وإشبيلية بالإضافة إلى الكلاسيكو ضد برشلونة.
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