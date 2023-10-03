بوكيتينو: لاعبو تشيلسي بحاجة إلى الصبر والثقة

لم يفقد ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي ثقته في لاعبيه الشبان، وكان من المهم حصولهم على الوقت الكافي للتأقلم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تحقيق الفريق فوزه الثاني في البطولة هذا الموسم بتغلبه 2-صفر على مضيفه فولهام الاثنين.



وأحرز الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك، القادم في صفقة تكلفت 70 مليون يورو في يناير الماضي، هدفه الأول مع النادي، كما هز المهاجم أرماندو بروخا الشباك لأول مرة منذ عودته من إصابة خطيرة في الركبة.



وقال بوكيتينو : يجب أن نفهم أن اللاعبين الشبان بحاجة إلى الوقت والتأقلم. الأمر يتعلق بالتأقلم، التغيير كان كبيرا لمودريك عند انضمامه للنادي، وعندما تصل إلى فريق مهتز فليس من السهل التأقلم.



وأضاف: الأمر يتعلق بالوقت والتحلي بالصبر والثقة في هؤلاء الشبان وبناء الثقة. إنها مهمة كبيرة ويجب قطعها خطوة بخطوة.



وخرج مودريك بنهاية الشوط الأول، وقال بوكيتينو إنه يأمل أن يكون اللاعب البالغ عمره 22 عاما جاهزا لمباراة بيرنلي يوم السبت.



ويحتل تشيلسي المركز 11 بثماني نقاط من سبع مباريات لكن بوكيتينو لم يكن خائفا في ظل تراجع النتائج.



وتابع: البعض لا يتحلى بالصبر لكن بالنسبة لنا فالأمر يتعلق بالتحلي بالصبر. حتى عندما كنا لا نفوز، كنا هادئين وحافظنا على نظرتنا الإيجابية والثقة.

مادة اعلانية