راتكليف ينوي شراء حصة أقلية في مانشستر يونايتد

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يعتزم الملياردير البريطاني جيم راتكليف، المرشح لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تعديل عرضه من أجل الدخول أخيرا إلى رأسمال النادي بشراء أسهم قليلة، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية مساء الاثنين.
وأوضحت قناة "سكاي نيوز" أنه بإمكان راتكليف الآن أن يسعى الى الحصول على حصة تبلغ حوالي 25% في إطار اقتراح لإنهاء عملية البيع المضنية، بعد أن أراد في البداية إجراء عملية استحواذ على الأغلبية.
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وانهارت قيمة يونايتد في بورصة نيويورك الشهر الماضي بأكثر من 700 مليون دولار بعد تقارير نفادها أن عائلة غليزر أوقفت خطط بيع النادي.
وإذا قبلت العائلة العرض الجديد لراتكليف، فإنها ستحتفظ بالأغلبية المسيطرة على النادي الذي اشترته في عام 2005، بالغم من العداء الواضح من جانب المشجعين الذين يطالبون برحيلها.
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