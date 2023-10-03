غياب دي ليخت عن بايرن يستمر حتى فترة التوقف الدولي

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني أن النقص الذي يعاني منه في خياراته لمركز قلب الدفاع قد يتواصل مع استمرار غياب ماتيس دي ليخت بسبب الإصابة، إذ لن يتمكن الدولي الهولندي من العودة حتى فترة التوقف الدولي المقبلة بسبب إصابة في الركبة.

وقال كريستوف فروند مدير الكرة بنادي بايرن خلال تواجد بايرن في كوبنهاعن قبل مواجهة فريق المدينة الدنماركية في دوري أبطال أوروبا إن دي ليخت لا يزال يعاني من ألم شديد ولا يستطيع التحرك بركبته بشكل جيد حتى الآن.

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ويغيب دي ليخت عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على بوخوم 7 - صفر في سبتمبر الماضي.

وتقتصر خيارات المدير الفني توماس توخيل لمركز قلب الدفاع حاليا على دايوت أوباميكانو ومين جاي كيم فقط، بينما ينتظر اتخاذ بشأن التعاقد مع اللاعب السابق جيروم بواتينغ الذي لا يرتبط بعقد مع أي نادِ حالياً.