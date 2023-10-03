ليفركوزن يمدد عقد فيرمبونغ حتى 2028

أعلن باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع المدافع جيريمي فريمبونغ حتى يونيو 2028.

وانضم المدافع الهولندي إلى ليفركوزن في 2021 قادماً من سيلتك الأسكتلندي، وقال: لقد حدث الكثير منذ ذلك الحين، لقد شهدنا أشياء رائعة وتحسننا سوياً، إنه أمر ممتع للغاية أن أكون جزءًا من هذا الفريق.

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وأضاف سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي ليفركوزن: جيرمي فريمبونغ تطور بشكل هائل حتى أصبح أحد أفضل اللاعبين في خانة الظهير الأيمن بالدوري الألماني.