اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فريمبونغ
الظهير الهولندي انضم إلى النادي في 2021

ليفركوزن يمدد عقد فيرمبونغ حتى 2028

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع المدافع جيريمي فريمبونغ حتى يونيو 2028.

وانضم المدافع الهولندي إلى ليفركوزن في 2021 قادماً من سيلتك الأسكتلندي، وقال: لقد حدث الكثير منذ ذلك الحين، لقد شهدنا أشياء رائعة وتحسننا سوياً، إنه أمر ممتع للغاية أن أكون جزءًا من هذا الفريق.

مادة اعلانية

وأضاف سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي ليفركوزن: جيرمي فريمبونغ تطور بشكل هائل حتى أصبح أحد أفضل اللاعبين في خانة الظهير الأيمن بالدوري الألماني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الوظيفة الحكومية حلم الملايين في العراق.. لماذا؟ الوظيفة الحكومية حلم الملايين في العراق.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط