مدرب بورتو: جاهزون لـ"المعاناة" أمام برشلونة

يستضيف بورتو البرتغالي منافسه برشلونة الإسباني، الذي لم يخسر في تسع مباريات هذا الموسم، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، وبينما يعلم المدرب سيرجيو كونسيساو أن فريقه سيعاني خلال المباراة، فإنه واثق من أنه سيجعل منافسه يتكبد المشقة أيضا.

ومنح الفوز 3-1 على مستضيفه شاختار دونيتسك في المباراة الافتتاحية بورتو بداية جيدة، لكنه سيواجه الآن برشلونة، المرشح الأول للصعود عن المجموعة الثامنة وبطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الذي سجل خمسة أهداف في مرمى ضيفه أنتويرب في مباراته الأولى بالمجموعة.

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وقال كونسيساو للصحفيين يوم الثلاثاء: سنعاني مع برشلونة، لكن برشلونة سيتكبد مشقة مع بورتو أيضا، التسبب في معاناتنا خلال المباراة هو جزء من جودة أداء برشلونة، لكننا نأمل أن يترجم ذلك إلى إنقاذ مرمانا وليس استقبال شباكنا لأي أهداف).

ويدرك مدرب بورتو جيدا أهمية المباراة، فضلا عن قيمة وتاريخ كلا الناديين، لكنه يصر على عدم أهمية كل هذه الأمور حينما يكون لدى اللاعبين مهمة ينفذونها.

ولم يخسر بورتو في المباريات الست الأولى بالدوري المحلي هذا الموسم، لكنه تلقى الهزيمة 1-صفر من بنفيكا يوم الجمعة. غير أن الهزيمة لم تقلل ثقة المدرب في تحقيق نتيجة جيدة أمام برشلونة.

وأضاف كونسيساو : جميع الفرق لديها نقاط ضعف يجب استغلالها. يجب أن يكون لدينا اتساق دفاعي ثم نستغل بعض نقاط الضعف للفوز بالمباراة.

وختم: دعونا نتطلع للمباراة ونحن نفكر بثقة في أنه يمكننا ويجب علينا الفوز بها. الاحترام الذي نتمتع به يجب ألا يشعرنا بالخوف من أي شيء.