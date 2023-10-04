أرتيتا قلق من غياب ساكا عن مباراة مانشستر سيتي

يشعر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بالقلق بشأن إمكانية عدم مشاركة بوكايو ساكا أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد بعد خروجه للإصابة خلال الهزيمة 2-1 أمام لانس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.



وخرج ساكا في الدقيقة 34، وأشار أرتيتا إلى أن مشكلة عضلية تسببت في عدم قدرته على مواصلة اللعب، وزاد: هذا بالتأكيد مصدر قلق لنا.



وخرج اللاعب البالغ عمره 22 عاما للإصابة في فوز أرسنال 4 صفر على بورنموث في مشاركته رقم 87 على التوالي في الدوري الإنجليزي.



وقبل هذه المواجهة حصل مهاجم إنجلترا على راحة في مواجهة برنتفورد في كأس الأندية الإنجليزية المحترفة بعد إصابة بسيطة في التعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الدوري.



وأجاب أرتيتا عند سؤاله عن ندمه بشأن إشراك ساك: لا، إنها إصابة تعرض لها من قبل وبعد ذلك أصبح في حالة جيدة، إصاباته السابقة كانت بسيطة. الإصابات الأخيرة لم تتسبب في ابتعاده عن المباريات فقد منحناه راحة من مواجهة برنتفورد وهذا كل شيء.



وتعرض المدرب الإسباني لانتقادات لعدم منح ساكا راحة كافية لكنه قال إن كل اللاعبين كانوا يريدون اللعب أمام لانس.



وختم: إنها ليلة دوري الأبطال. رسمت صورة ووضعت السيناريو للمباراة التي خضناها اليوم وهم على دراية بذلك. لكن دوري الأبطال بطولة صعبة جدا، واليوم تعلمنا درسا مهما.

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