بايرن يقلب الطاولة على كوبنهاغن ويحقق رقماً قياسياً

أحرز البديل ماتيس تيل هدفا قرب النهاية ليقلب بايرن ميونيخ تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه كوبنهاغن ويحقق رقم قياسي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء، بعدما انتصر في 18 مباراة على التوالي خارج أرضه.
وبدا بايرن في مأزق عندما اهتزت شباكه بتسديدة لوكاس ليراغر بعد 11 دقيقة من الاستراحة، لكن جمال موسيالا أدرك التعادل لبايرن بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 66.
وحسم تيل فوز بايرن بعد تمريرة من مولر قبل سبع دقائق من النهاية ليحافظ بطل ألمانيا على سجله الخالي من الهزيمة في 36 مباراة في دور المجموعات، و18 على التوالي خارج أرضه.
ويتصدر بايرن المجموعة الأولى بست نقاط متقدما بنقطتين على غلطة سراي التركي الذي انتصر 3-2 على مضيفه مانشستر يونايتد.
ويملك كوبنهاغن نقطة واحدة في المركز الثالث فيما يتذيل يونايتد الترتيب بدون نقاط.
-
غياب دي ليخت عن بايرن يستمر حتى فترة التوقف الدوليكشف نادي بايرن ميونخ الألماني أن النقص الذي يعاني منه في خياراته لمركز قلب الدفاع قد يتواصل مع استمرار غياب ماتيس دي ليخت بسبب الإصابة، إذ لن يتمكن ... رياضة عالمية
-
بايرن يحسم قرار التعاقد مع بواتينغ خلال أيامأكد كريستوف فروند مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ، أن النادي يعتزم حسم قراره خلال الأيام المقبلة بشأن التعاقد مجددا مع جيروم بواتينغ لتعزيز دفاع ... رياضة عالمية
-
بواتينغ يتدرب مع بايرن ميونخ تمهيدا لعودتهأكمل جيروم بواتينغ، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، حصة تدريبية في مقر تدريبات النادي زيبنر شتراس يوم الأحد، وسط تقارير تشير ... رياضة