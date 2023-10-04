بايرن يقلب الطاولة على كوبنهاغن ويحقق رقماً قياسياً

أحرز البديل ماتيس تيل هدفا قرب النهاية ليقلب بايرن ميونيخ تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه كوبنهاغن ويحقق رقم قياسي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء، بعدما انتصر في 18 مباراة على التوالي خارج أرضه.



وبدا بايرن في مأزق عندما اهتزت شباكه بتسديدة لوكاس ليراغر بعد 11 دقيقة من الاستراحة، لكن جمال موسيالا أدرك التعادل لبايرن بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 66.



وحسم تيل فوز بايرن بعد تمريرة من مولر قبل سبع دقائق من النهاية ليحافظ بطل ألمانيا على سجله الخالي من الهزيمة في 36 مباراة في دور المجموعات، و18 على التوالي خارج أرضه.



ويتصدر بايرن المجموعة الأولى بست نقاط متقدما بنقطتين على غلطة سراي التركي الذي انتصر 3-2 على مضيفه مانشستر يونايتد.



ويملك كوبنهاغن نقطة واحدة في المركز الثالث فيما يتذيل يونايتد الترتيب بدون نقاط.

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