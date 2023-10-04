حارس ليفربول: صلاح سيرحل عن الفريق.. وكلوب يعرف ذلك

يعتقد الأميركي براد فريديل حارس ليفربول السابق أن النجم محمد صلاح سينتقل من الفريق في المستقبل القريب وأن مدربه يورغن كلوب يعرف ذلك، معتبراً الهداف المصري أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الأنجليزي الممتاز.
وارتبط صلاح الشهر الماضي بالانتقال إلى اتحاد جدة قبل أن يبقى في فريقه الحالي بنهاية المطاف، إذ يدافع عن ألوان النادي الأحمر منذ 2017، ويمتد عقده معه حتى صيف 2025.
وقال فريدل الذي دافع عن ألوان ليفربول بين 1997 وحتى 2000 لموقع "بيتواي": لا أستبعد أن يرحل صلاح في المستقبل القريب.
وواصل: أعتقد أنه رحيله عن الفريق قد اقترب، ويعرف يورغن كلوب والمسؤولون متى سيحين ذلك، لذلك لن أتفاجأ إذا ما انتقل صلاح في القريب العاجل.
وأتبع الحارس الذي لعب لتوتنهام في نهاية مسيرته الإنجليزية: صلاح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، أعتقد أن بعض الناس لا يرونه كذلك بسبب فترته في تشيلسي، لكنه رحل وعاد بشكل أقوى وكان رائعاً في معظم المباريات التي لعبها بقميص ليفربول، والدليل أن الخصوم باتوا يرسمون خططهم لإيقاف صلاح، لا يمكن لأحد أن يلعب أمام ليفربول ويعتقد أنه سيتعامل مع محمد بشكل عادي.
وسجل صلاح 190 هدفاً بقميص ليفربول الإنجليزي خلال 313 مباراة، إذ يعتبر خامس الهدافين التاريخيين للنادي العريق.
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