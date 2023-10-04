ساني يمهل بايرن حتى الصيف المقبل لحسم موقفه

كشفت صحيفة "بيلد" أن ليروي ساني جناح فريق بايرن ميونخ الألماني يريد أن يقرر في الصيف المقبل ما إذا كان سيمدد تعاقده مع الفريق البافاري أو سينتقل لناد جديد.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن ساني يحظى باهتمام برشلونة وريال مدريد، بينما يرتبط مع بايرن بعقد حتى صيف 2025، لكن محادثات تمديد العقد بين الطرفين لم تبدأ بعد، إذ يرغب اللاعب بمعرفة نوايا ناديه خلال الصيف المقبل.

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وانتقل ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ في عام 2020 وحاليا يقدم مستويات جيدة مع بايرن ميونخ، إذ سجل 5 أهداف في الدوري وهدفاً في دوري أبطال أوروبا.