غلطة سراي يهزم مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"

نجح غلطة سراي التركي في تحقيق أول فوز له على ارض انجليزية بالحاقه الهزيمة بمضيفه مانشستر يونايتد الجريح 3-2 في مباراة تقدم فيها أصحاب الأرض مرتين من دون أن يتمكن من المحافظة على تقدمهم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.
وتقدم مانشستر بهدف اثر هجمة مرتدة سريعة وصلت الى ماركوس راشفورد الذي مررها عرضية داخل المنطقة تابعها الدنماركي راسموس هويلاند برأسه بقوة داخل الشباك في الدقيقة 17، لكن النادي التركي سجل التعادل بعد 6 دقائق عبر الإيفواري ويلفرد زاها لاعب مانشستر يونايتد.
وفي الشوط الثاني سجل هويلاند هدف يونايتد الثاني بعدما غمز الكرة فوق الحارس المتقدم في الدقيقة 67، لكن غلطة عادل النتيجة عبر كريم أكتورك أوغلو بعدها بأربع دقائق.
وارتكب الحارس أونانا خطأ فادحاً أدى إلى احتساب ركلة جزاء لغلطة وطرد اللاعب البرازيلي كاسيميرو، لكن الأرجنتيني ماورو إيكاردي أهدرها في الدقيقة 78، إلا أنه عوضها بتسجيل هدف الفوز بعدها بـ3 دقائق.
ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة بـ6 نقاط وغلطة في المركز الثاني برصيد 4 وكوبنهاغن بنقطة ويونايتد بلا نقاط.
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