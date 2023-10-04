لوف: ناغلسمان "خيار جيد" لتدريب ألمانيا

أثنى يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، على جوليان ناغلسمان، ووصفه بأنه "خيار جيد للغاية" لتدريب المنتخب.

وقال لوف للمدونة الصوتية "شبيلماخر": أعرف طريقة تفكيره. لست بحاجة لمنحه الكثير من النصائح حاليا.

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وقال لوف إنه خلال فترة توليه تدريب المنتخب، من 2006 إلى 2021، والتي توج فيها بلقب كأس العالم 2014، كان على تواصل مع ناغلسمان، الذي درب هوفنهايم ولايبزيغ وبايرن ميونخ في هذا التوقيت.

ولدى ناغلسمان مهمة إعادة ألمانيا للطريق الصحيح بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم مرتين على التوالي، وتحقيق نتائج جيدة في بطولة أوروبا "يورو 2024" التي تقام في ألمانيا.

ويرى لوف أن ناغلسمان مدرب لديه خبرات عظيمة رغم صغر سنه، وأضاف: من المهم للغاية بالنسبة للفريق واللاعبين، أن يكون المدرب قادرا على منح لاعبيه الحلول. وهذا بالتحديد الشيء الصحيح الذي يجب فعله في هذا التوقيت.