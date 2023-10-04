موراتا يقود أتلتيكو للصدارة في "الأبطال"

قاد المهاجم الدولي ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني إلى قلب الطاولة على ضيفه فينورد الهولندي بتسجيله ثنائية الفوز 3-2 يوم الأربعاء على ملعب "ميتروبوليتانو" في مدريد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل موراتا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 12 و47 بعدما أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الثاني (45+4)، فيما سجل ماريو هيرموسو (7 خطأ في مرمى فريقه) والسلوفاكي دافيد هانتشكو (34) هدفي فينورد. ويلعب لاحقا سلتيك الاسكتلندي مع لاتسيو الإيطالي ضمن المجموعة ذاتها.

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وهو الفوز الأول لأتلتيكو مدريد بعد تعادله مع مضيفه لاتسيو 1-1 في الجولة الأولى، فرفع رصيده إلى أربع نقاط وانتزع الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام بطل الدوري الهولندي الذي مني بخسارته الأولى بعد تغلبه على سلتيك 2-0 في مستهل مشواره في دور المجموعات.

وكان فينورد البادئ بالتسجيل عندما تلقى الياباني أياسي أويدا كرة داخل المنطقة من لاعب الوسط كوينتن تيمبر فتابعها بيسراه من مسافة قريبة ارتدت من حارس المرمى السلوفيني العملاق يان أوبلاك وارتطمت بالمدافع هيرموسو وعانقت الشباك (7).

لكن رد أصحاب الأرض لم يتأخر وجاء بعد خمس دقائق عبر هدافه موراتا الذي استغل كرة مرتدة من أحد المدافعين داخل المنطقة فسددها بيسراه داخل المرمى (12).

وكاد البرازيلي أيغور بايكساو يفعلها بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أبعدها أوبلاك الى ركنية (30).

ومنح هانتشكو التقدم مجددا للضيوف عندما استغل كرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها كالفين ستينغز فتابعها بيمناه في الوهلة الاولى فتصدى لها أوبلاك لكنها تهيأت امام المدافع السلوفاكي مجددا فتابعها بيسراه داخل المرمى (34).

ونجح غريزمان في إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول بكرة أكروباتية من مسافة قريبة اثر دربكة أمام المرمى.

ومنح موراتا التقدم للمرة الاولى لأتلتيكو مدريد عندما استغل كرة عرضية من الجهة اليمنى للأرجنتيني ناهويل مولينا فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (47).

وأنقذ أوبلاك مرماه من هدف التعادل في الدقيقة الخامسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع بإبعاده تسديدة قوية من مسافة قريبة للبديل الغامبي يانكوبا مينتيه الى ركنية.