موسم الرياض شريك لنادي روما الإيطالي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه توقيع شراكة بين موسم الرياض ونادي روما الإيطالي إذ سيكون شعار الموسم على قمصان النادي العاصمي ابتداء من يوم الأربعاء ولمدة عامين.

وقال تركي آل الشيخ في تصريح نقله موقع روما الرسمي: القميص الأصفر والأحمر فريد من نوعه، فهو مرادف لنادي روما حول العالم، وفخورون بأن يرتبط موسم الرياض بهذا القميص، فهذا النادي الشهير مثير للغاية ولا يمكننا الانتظار لنرى ما يمكن تحقيقه معاً في السنوات المقبلة.



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وقال لينا سولوكو الرئيس التنفيذي لنادي روما: نرحب بموسم الرياض باعتباره الشريك الجديد لنادي روما، فهو واحد من أكبر الأحداث الترفيهية في العالم، وتلعب الرياضة فيه دورا كبيرا، ونتطلع إلى لعب مباراتنا الودية هناك وعيش تجربة شغف هذا البلد تجاه كرة القدم.

وينطلق موسم الرياض في نسخته الجديدة أواخر الشهر الحالي إذ سيفتتح بنزال "التاريخ" بين فرنسيس نغانو وتايسون فيوري.