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مانشستر سيتي
يواجه سيتي أرسنال في الجولة المقبلة

ألفاريز ودوكو ينقذان سيتي أمام لايبزيغ

لايبزيغ - رويترز
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هز خوليان ألفاريز وجيريمي دوكو الشباك قرب النهاية ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب 3-1 على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ ويفرض سيطرته على المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعافيه من خسارته في آخر مباراتين محليتين يوم الأربعاء.

وسدد ألفاريز كرة رائعة في الشباك قبل ست دقائق من النهاية ثم أضاف دوكو الهدف الثالث ليرتفع رصيد سيتي، الذي خسر أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الأندية الإنجليزية المحترفة وولفرهامبتون واندرارز في الدوري، إلى ست نقاط من مباراتين.

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ومنح فيل فودن التقدم للفريق الضيف بعد 25 دقيقة من البداية، لكن لايبزيج أدرك التعادل بواسطة لويس أوبندا في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من يوسف بولسن. وردت العارضة ركلة حرة من فودن في الدقيقة 63 مع ازدياد ضغط بطل إنجلترا.

وخطف سيتي التقدم بواسطة الأرجنتيني ألفاريز ثم أضاف دوكو الهدف الثالث من هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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