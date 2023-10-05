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نيوكاسل باريس
بيرن سجل الهدف الثاني

فوز تاريخي لنيوكاسل على باريس سان جيرمان

نيوكاسل - رويترز
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قدم نيوكاسل يونايتد عرضا مذهلا ليفوز 4-1 على ضيفه باريس سان جيرمان بطل فرنسا، ويحقق الانتصار في مباراته الأولى على ملعبه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ 20 عاما يوم الأربعاء.

ووسط أجواء حماسية في نيوكاسل، لم يتمكن باريس من إيقاف ميغيل ألميرون من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17، وقبل أن يضيف دان بيرن الهدف الثاني بضربة رأس قبل الاستراحة بست دقائق.

وأظهرت الجماهير دعمها الهائل لأصحاب الأرض، وسجل شون لونغستاف الهدف الثالث بتسديدة قوية هزت شباك جيانلويجي دوناروما، بعد بداية الشوط الثاني بخمس دقائق، لتصبح الأجواء أكثر صخبا في الملعب.

وقلص لوكاس هيرنانديز الفارق للفريق الفرنسي بضربة رأس، لكن المدافع فابيان شار سجل الهدف الرابع لأصحاب الأرض بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء، ليتصدر نيوكاسل المجموعة السادسة بأربع نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

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