مدرب نيوكاسل بعد هزيمة باريس برباعية: علينا التحلي بالتواضع

حث إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لاعبيه على التحلي بالتواضع رغم الفوز الكاسح للفريق على ضيفه باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي بنتيجة 4 - 1 يوم الأربعاء، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وارتفع رصيد نيوكاسل، العائد للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب دام عشرين عاما، إلى 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه سان جيرمان، الذي مازال يحلم بالتتويج باللقب للمرة الاولى في تاريخه.

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وجاء ميلان الإيطالي، الذي يمتلك 7 ألقاب في البطولة، بالمركز الثالث برصيد نقطتين، وقبع بوروسيا دورتموند الألماني، بطل المسابقة عام 1997، في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، افتتح ميغيل ألميرون التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 17، قبل أن يضيف دان بورن وشون لونجستاف الهدفين الثاني والثالث للفريق الإنجليزي في الدقيقتين 39 و50 على الترتيب.

وقلص لوكاس هيرنانديز الفارق بتسجيله هدفا لسان جيرمان في الدقيقة 56، غير أن فابيان شار أضاف الهدف الرابع لنيوكاسل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وقال هاو الذي تولى تدريب نيوكاسل قبل عامين وهو على حافة الهبوط من دوري الأضواء "انطلاقا من اللحظة الصعبة إلى ما وصلنا إليه الآن، إنه درس كبير بالنسبة لنا ألا نستبق الأحداث".

وأضاف "من البديهي أن نأمل أن يمنحنا هذا الثقة التي نحتاجها من أجل النجاح في هذه البطولة، أمام ميلان في المباراة الأولى، كان هناك عنصرا منا لم يصل تماما إلى المستويات التي توقعناها من أنفسنا".

وأوضح "لكني قلت أن هناك الكثير من المباريات الصعبة التي سنواجهها في هذه البطولة، إنها خطوة صغيرة للأمام، لكن الطريق مازال طويلا للغاية".

وأشار "المباراة التالية في هذه البطولة مهمة للغاية، لكننا سنؤجل ذلك الآن، حيث نركز على مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز".