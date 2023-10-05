ميلان يتعادل سلبياً مع دورتموند

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فرض بروسيا دورتموند التعادل السلبي على ضيفه ميلان في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.
وكان ميلان الطرف الأفضل في نهاية المباراة، وأهدر صمويل تشوكويزي فرصة للتسجيل عندما سدد كرة ارتدت من الحارس غريغور كوبل وأطاح بها تياني رايندرز خارج الملعب.
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وجاءت المواجهة الأولى بين الفريقين في أكثر من 20 عاما مثيرة في شوطها الأول.
واستهل ميلان المباراة بشكل قوي بينما ضغط دورتموند، وصيف بطل ألمانيا في الموسم الماضي، لإفشال أسلوب ميلان المعتمد على بناء الهجمات من الدفاع كما شكل خطورة في الهجمات المرتدة.
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