ليفربول ينتصر ويتصدر مجموعته

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حقق ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا بهدفين دون رد على ضيفه رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي، فيما تغلب تولوز الفرنسي بهدف على ضيفه لاسك لينز النمساوي.
وأحرز الهولندي الشاب ريان غرافينبرخ الهدف الاول لليفربول في الدقيقة 44، فيما تكفل البرتغالي ديوغو جوتا بإحراز الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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ويتواجد ليفربول على قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه تولوز، بينما تواجد سانت جيلواز في المركز الثالث بنقطة وحيدة، وقبع لاسك لينز في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.
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