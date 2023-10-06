مدرب توتنهام يعترف بصحة هدف ليفربول في فريقه

اعترف الأسترالي أنج بوستيكوغلو، المدير الفني لفريق توتنهام، بأن ليفربول حرم من هدف شرعي في مواجهة فريقه الأسبوع الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لكنه دافع عن دارين إنغلاند حكم تقنية الفيديو "فار" في تلك المباراة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن توتنهام فاز على ليفربول 2 - 1 يوم السبت الماضي، لكن المباراة شهدت حدثا مثيرا للجدل بعدما تم إلغاء الهدف الذي سجله لويس دياز لاعب ليفربول في الدقيقة 34 بداعي التسلل.

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وكانت الواقعة قد تم مراجعتها لكن حكم (فار) دارين إنغلاند أخطأ في اعتبار اللاعب متسللا، حيث أظهرت الإعادة عدم وجود تسلل على دياز، لكن إنغلاند أكد إنتهاء عملية المراجعة واستئناف اللعب بنتيجة التعادل السلبي.

وقبل مواجهة لوتون تاون يوم السبت قال بوستيكوغلو: "الحقيقة هي أن الهدف الذي لم يحتسب لليفربول كان هدفا شرعيا".

وأضاف:"من الواضح أن الأمر لا يتعلق بنزاهة الحكام أو انتهاك القانون، لقد كان خطأ في التواصل وهو خطأ كلف ليفربول الهزيمة".

وتابع: "يمكنني تفهم أن ذلك غير عادي لأنه لم يحدث من قبل، لكن في الوقت ذاته لدينا مساحة جيدة في استخدام التكنولوجيا والتي أعتقد أنها ستشهد العديد من الأمور التي نعايشها للمرة الأولى".

وأدى ذلك إلى تقارير تحدثت عن عدم إسناد أي مباراة أخرى لليفربول للحكم دارين إنجلاند هذا الموسم، لكن بوستيكوغلو وجه انتقادات لمنتقدي الحكم.

وقال المدرب الأسترالي: "لا أعلم إذا ما كان ذلك قد تقرر حقا، ستكون مفاجأة بالنسبة لى في حال حدوث ذلك".