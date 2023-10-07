ثنائية بيلينغهام تقود الريال لاكتساح أوساسونا

استعاد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه أوساسونا 4 - صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة والتي شهدت فوز جيرونا على مضيفه قادش 1 - صفر.

وعاد النادي الملكي إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف وأربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث والذي يلتقي يوم الأحد مع مضيفه غرناطة.

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وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، واصل النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام توهجه بقميص الريال وسجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين التاسعة و54 وتكفل البرازيلي فينيسيوس جونيور بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 65 ثم أحرز خوسيلو الهدف الرابع في الدقيقة 70.

وافتتح بيلينغهام التسجيل في الدقيقة التاسعة بعدما تمريرة من داني كارفخال داخل منطقة الجزاء ليسدد بالقدم اليسرى في الشباك.

وعاد بيلينغهام وأحرز ثاني أهدافه في الدقيقة 54 بعد أن تبادل التمرير بشكل رائع مع فيديريكو فالفيردي قبل أن يسدد ببراعة في الشباك.

وأكمل فينيسيوس جونيور ثلاثية النادي الملكي في الدقيقة 65 بعد تمريرة رائعة من فالفيردي ، لينفرد النجم البرازيلي بالمرمى ويراوغ حارس أوساسونا قبل أن يسدد الكرة داخل الشباك.

وبعد خمس دقائق فقط أحرز خوسيلو الهدف الرابع لريال مدريد مستغلا التمريرة الطولية لفينيسيوس جونيور ، قبل أن يسدد الكرة بشكل رائع من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح ريال مدريد لكن خوسيلو اهدرها.

وعلى ملعب رامون دي كارانزا، تعرض قادش لصدمة مبكرة تمثلت في طرد مهاجمه الفنزويلي داروين ماتشيس بعد مضي عشر دقائق فقط من بداية المباراة بعد تدخله بقوة مع يانجل هيريرا.

وحسم جيرونا الفوز بهدف أليكس جارسيا سيرانو في الدقيقة 59 بعد تمريرة من زميله يان كوتو.