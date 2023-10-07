في 4 دقائق.. مكتوميناي يقلب خسارة يونايتد من برنتفورد إلى فوز ثمين

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هز البديل سكوت مكتوميناي الشباك مرتين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعوض مانشستر يونايتد تأخره ويفوز 2-1 مع ضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
ومنح ماتياس ينسن التقدم للفريق الضيف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26 ليزيد من آلام يونايتد.
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وضغط صاحب الأرض في الشوط الثاني وبدا أنه أدرك التعادل لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل على أنتوني مارسيال.
وأدرك مكتوميناي التعادل بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبعد ذلك بأربع دقائق خطف مكتوميناي الفوز بضربة رأس من مدى قريب.
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