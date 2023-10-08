هدف بوليسيتش وتصدي جيرو يمنحان ميلان الصدارة

خطف ميلان فوزا صعبا على أرضه مضيفه جنوى 1 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل كريستيان بولسيتش هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 87.

مادة اعلانية

وشهدت المباراة تعرض مايك مانيان حارس مرمى ميلان للطرد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني ليكمل المباراة الفرنسي أوليفييه جيرو في حراة المرمى بدلا منه.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة، ليخطف صدارة الترتيب مستغلا تعثر غريمه التقليدي إنتر ميلان وتعادله 2 - 2 في وقت سابق من يوم السبت مع ضيفه بولونيا، ليبتعد عنه بفارق نقطتين.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد جنوى عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر.