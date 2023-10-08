هدف بوليسيتش وتصدي جيرو يمنحان ميلان الصدارة

وضع القراءة
100% حجم الخط
خطف ميلان فوزا صعبا على أرضه مضيفه جنوى 1 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل كريستيان بولسيتش هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 87.
مادة اعلانية
وشهدت المباراة تعرض مايك مانيان حارس مرمى ميلان للطرد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني ليكمل المباراة الفرنسي أوليفييه جيرو في حراة المرمى بدلا منه.
وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة، ليخطف صدارة الترتيب مستغلا تعثر غريمه التقليدي إنتر ميلان وتعادله 2 - 2 في وقت سابق من يوم السبت مع ضيفه بولونيا، ليبتعد عنه بفارق نقطتين.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد جنوى عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ميلان يفوز على لاتسيو وينتزع صدارة الدوري الإيطاليانتزع فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت عقب فوزه على ضيفه لاتسيو 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة ... رياضة
-
ميلان يواصل النتائج الإيجابية بنقاط لاتسيوانتزع فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت عقب فوزه على ضيفه لاتسيو 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة ... رياضة عالمية
-
ميلان يتعادل سلبياً مع دورتموندفرض بروسيا دورتموند التعادل السلبي على ضيفه ميلان في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.وكان ميلان الطرف الأفضل في نهاية ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية